أخبار نادي الهلال | نيمار يتحدى كريستيانو رونالدو .. ومحمد العويس بديل جروهي في الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق 17 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 17 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"جنون رونالدو ومواجهة بنزيما" .. نيمار يرفع راية التحدي مبكرًا

لم ينتظر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كثيرًا حتى يرفع راية التحدي أمام منافسيه خلال موسم 2023-2024 مع نادي الهلال، حيث تحدث عن قوة المنافسة، وأيضًا النجمين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما (طالع التفاصيل).

بعد الانتقال إلى الهلال .. كشف "سر مثير" عن إصابات نيمار المتكررة

رغم أنها واحدة من أفضل الصفقات في تاريخ الملاعب السعودية؛ إلا أن جماهير نادي الهلال، تتخوف من إصابات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، المتكررة (طالع التفاصيل).

الاتحاد يدهش جماهيره .. الموافقة على رحيل مارسيلو جروهي مقابل نجم الهلال!

في مفاجأة مدوية.. وافق مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على "الاستغناء" عن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

للهروب من جحيم البدلاء .. نجم الهلال يطلب الرحيل في أسرع وقت!

على الرغم من التدعيمات القوية التي يُجريها نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن أحد نجوم الزعيم متمسك بالرحيل عن الفريق خلال أسرع وقت (طالع التفاصيل).

فيديو | هل ينتقل بونو إلى الهلال؟ مدرب إشبيلية يحسمها

حسم جوزيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، موقف الحارس المغربي ياسين بونو من الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى نادي الهلال (طالع التفاصيل).

فيديو | نجم النصر السابق ينتقد نيمار بعد الانضمام للهلال .. ويعترف: ذهبت للعالمي بسبب الإصابة

انتقد النجم البرازيلي الكبير دينلسون، لاعب النصر السعودي الأسبق، مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور؛ بسبب قراره بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

فيديو | المشهد الأخير .. وداع نيمار يكشف حقيقة خلافه مع مبابي!

دليل آخر على توتر العلاقة بين كيليان مبابي ونيمار، ظهر خلال وداع النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان من أجل رحلته الجديدة مع الهلال السعودي (طالع التفاصيل).

"رفاهية لم يحلم بها أي لاعب" .. الهلال ينفذ طلبات نيمار الأسطورية!

لا صوت يعلو حاليًا إلا على صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

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تعيين ديكو يحرم الهلال من صفقة عالمية جديدة

يبدو أن موقف برشلونة قد تغير تغييرًا جذريًا بشأن التعاقد مع جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"شكك في نزاهة الرياضة السعودية وخلط وغرز" .. من الهوس بالهلال ما قتل يا تاليسكا

هكذا هي الأيام الجميلة واللحظات الرائعة تمضي سريعًا؛ فقد مرت 4 ليالي منذ تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه (طالع التفاصيل).

إجبار وفقدان الثقة .. لماذا طلب جيسوس التعاقد مع ثنائي هجومي للهلال؟

خرج المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بتصريحات أكد خلالها على أنه بحاجة إلى 2 مهاجمين وليس واحد فقط، ولكن لم يتحدث أحد عن السبب وراء هذا التصريح (طالع التفاصيل).

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