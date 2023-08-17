فيديو | هل ينتقل بونو إلى الهلال؟ مدرب إشبيلية يحسمها

مدرب إشبيلية يُجيب على سؤال رحيل بونو عن فريقه

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حسم جوزيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، موقف الحارس المغربي ياسين بونو من الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى نادي الهلال.

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الهلال دخل في مفاوضات مع بونو خلال الأيام الماضية، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، حيث توصل معه لاتفاق من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد مباراة السوبر الأوروبي، قال مدرب إشبيلية خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عن موقف بونو: "لم يودعنا بونو حتى الآن في غرفة الملابس بعد، ولكن هذا سيحدث".

وواصل مدرب إشبيلية حديثه، مشددًا على أن ياسين بونو أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق، ولكنه لم يذكر الفريق الذي سيرحل له.

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وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "X" على أن الهلال يواصل سعيه لإتمام الشروط الشخصية مع بونو، على أن يدفع الفريق السعودي لأشبيلية مبلغ 21 مليون يورو، رسوم انتقال الحارس المغربي.

وأضاف رومانو أن بونو سيخضع للكشف الطبي يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التوقيع بشكل رسمي مع نادي الهلال لمدة 3 سنوات، مقابل 21 مليون يورو.

وتُشير جميع التقارير إلى أن بونو أصبح في طريقه للانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه للموسم الحالي 2023-2024.

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