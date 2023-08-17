تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

فيديو | هل ينتقل بونو إلى الهلال؟ مدرب إشبيلية يحسمها

أحمد رفعت
Yassine BounouGetty Images
ياسين بونوالهلالانتقالاتمانشستر سيتي vs إشبيليةمانشستر سيتيإشبيليةكأس السوبر الأوروبيةدوري روشن السعودي

مدرب إشبيلية يُجيب على سؤال رحيل بونو عن فريقه

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

حسم جوزيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، موقف الحارس المغربي ياسين بونو من الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى نادي الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال دخل في مفاوضات مع بونو خلال الأيام الماضية، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، حيث توصل معه لاتفاق من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد مباراة السوبر الأوروبي، قال مدرب إشبيلية خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عن موقف بونو: "لم يودعنا بونو حتى الآن في غرفة الملابس بعد، ولكن هذا سيحدث".

وواصل مدرب إشبيلية حديثه، مشددًا على أن ياسين بونو أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق، ولكنه لم يذكر الفريق الذي سيرحل له.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "X" على أن الهلال يواصل سعيه لإتمام الشروط الشخصية مع بونو، على أن يدفع الفريق السعودي لأشبيلية مبلغ 21 مليون يورو، رسوم انتقال الحارس المغربي.

وأضاف رومانو أن بونو سيخضع للكشف الطبي يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التوقيع بشكل رسمي مع نادي الهلال لمدة 3 سنوات، مقابل 21 مليون يورو.

وتُشير جميع التقارير إلى أن بونو أصبح في طريقه للانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه للموسم الحالي 2023-2024.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

141328 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 75550كريم بنزيما
  • 7610خاليدو كوليبالي
  • 12113روبرتو فيرمينو
  • 5908نجولو كانتي
  • 13862مارسيلو بروزوفيتش
  • 26285صفقة أخرى
141328 الأصوات

اختيارات المحررين