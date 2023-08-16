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للهروب من جحيم البدلاء .. نجم الهلال يطلب الرحيل في أسرع وقت!

أحمد رفعت
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الهلالدوري روشن السعوديانتقالاتمحمد العويس

هل يرحل نجم الهلال عن صفوفه خلال صيف 2023؟

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على الرغم من التدعيمات القوية التي يُجريها نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن أحد نجوم الزعيم متمسك بالرحيل عن الفريق خلال أسرع وقت.

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وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن محمد العويس حارس مرمى الهلال، طلب الرحيل عن الفريق خلال الوقت الحالي.

وأضاف العجلان أن العويس تحدث مع إدارة نادي الهلال، من أجل السماح له بالانتقال بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتغلق فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل، الأمر الذي يجعل رحيله عن الفريق سيكون في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء فترة الانتقالات.

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ويعاني العويس من التواجد كبديل بشكل دائم للحارس الأساسي عبد الله المعيوف، ويُريد أن يعود إلى المشاركة مرة أخرى، ولذلك طلب الرحيل على سبيل الإعارة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 74835كريم بنزيما
  • 7537خاليدو كوليبالي
  • 11860روبرتو فيرمينو
  • 5846نجولو كانتي
  • 13681مارسيلو بروزوفيتش
  • 25656صفقة أخرى
139415 الأصوات

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