تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

تعيين ديكو يحرم الهلال من صفقة عالمية جديدة

هدى عزيز
Deco y Laporta@FCBarcelona_es
انتقالاتجواو فيليكسالهلالبرشلونةدوري روشن السعوديأتليتيكو مدريد 2الدوري الإسباني - لا ليجا

جواو فيليكس يقترب من تحقيق حلمه!

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يبدو أن موقف برشلونة قد تغير تغييرًا جذريًا بشأن التعاقد مع جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قدوم ديكو كمدير رياضي جديد خلفًا لماتيو أليماني، قد يُسهل عملية قدوم النجم البرتغالي إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي السابق لم يكن مؤيدًا لقدوم فيليكس إلى برشلونة، بالعكس تمامًا مع ديكو المُعجب للغاية بإمكانيات مواطنه بالإضافة إلى رئيس النادي جوان لابورتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان واحتمالية رحيل أنسو فاتي قد تدفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للنظر بشكل إيجابي في التعاقد مع مهاجم بمواصفات لاعب بنفيكا السابق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

قدوم ديكو إلى برشلونة حرم الهلال السعودي من التعاقد مع فيليكس الذي يقترب من تحقيق حلمه باللعب في صفوف الفريق الكتالوني، بعد أن تزايدت فرص قدومه إلى كامب نو هذا الصيف.

اللاعب البرتغالي لا يرغب سوى في اللعب بصفوف برشلونة، لذلك رفض عرضًا مغريًا للغاية من الهلال السعودي للعب مع مواطنه جورج جيسوس، وفقًا للتقرير الإسباني.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

141781 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 75720كريم بنزيما
  • 7626خاليدو كوليبالي
  • 12168روبرتو فيرمينو
  • 5925نجولو كانتي
  • 13905مارسيلو بروزوفيتش
  • 26437صفقة أخرى
141781 الأصوات

اختيارات المحررين