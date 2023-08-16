"جنون رونالدو ومواجهة بنزيما" .. نيمار يرفع راية التحدي مبكرًا

نيمار يتحدث عن مواجهة نجوم دوري روشن السعودي

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لم ينتظر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كثيرًا حتى يرفع راية التحدي أمام منافسيه خلال موسم 2023-2024 مع نادي الهلال، حيث تحدث عن قوة المنافسة، وأيضًا النجمين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

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وأعلن نادي الهلال مساء الثلاثاء عن التعاقد مع نيمار حتى عام 2025، قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار خلال تصريحات لحساب الهلال الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " التنافسية أمر مهم ولذلك انضممت إلى هذا الدوري، إنه تغيير كبير، وأنا أؤمن بأن كريستيانو رونالدو كان رائدًا في ذلك، والجميع وصفه بالمجنون وقتها وبعض أشياء من هذا القبيل، واليوم ترى الدوري ينموا أكثر فأكثر".

وأضاف: "إنه لأمر محمس أن أواجه العديد من اللاعبين على أعلى مستوى، فهو أمر يحمسك لتلعب بأفضل شكل ممكن، وهو أمر متوقع عندما تواجه رونالدو وكريم بنزيما وروبرتو فيرمينو، الإثارة تكون في ذروتها، ولذلك أنا سعيد جدًا للانضمام إلى هذا الدوري، ومواجهتهم ستكون رائعة".

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النجم البرازيلي واصل: " لم أتحدث مع أحد بشأن العيش في السعودية سواء مع الذين يعيشون هنا أو حتى عن الدوري، ولكن تحدثت سريعًا مع أليكس تيليس ومالكوم وميشايل، ولكن لم نتحدث عن المدينة أو الدوري نفسه".

واختتم نيمار تصريحاته قائلًا: "الجمهور البرازيلي بالكامل سيشاهد الدوري السعودي، والأزرق يليق بي، وأستهدف كل البطولات مع الهلال".

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