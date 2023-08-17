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بعد الانتقال إلى الهلال .. كشف "سر مثير" عن إصابات نيمار المتكررة

أحمد فرهود
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الهلالنيمارباريس سان جيرماندوري روشن السعودي

جماهير الهلال أعربت عن تخوفها من تكرار إصابات نيمار

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رغم أنها واحدة من أفضل الصفقات في تاريخ الملاعب السعودية؛ إلا أن جماهير نادي الهلال، تتخوف من إصابات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، المتكررة.

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الهلال أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. طمأن الإعلامي عبد الكريم الجاسر، والذي شغل منصب عضو مجلس إدارة الهلال سابقًا، جماهير قلعة الزعيم، بشأن إصابات الساحر البرازيلي.

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وكتب الجاسر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا: "من يتخوف من تكرار إصابات نيمار، في الكاحل.. أقول إن هذه الإصابة المتكررة، كان يتم التعامل معها بـ(العلاج الطبيعي)".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن نيمار جونيور، قرر بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، إجراء عملية جراحية، للتخلص من هذه الإصابة نهائيًا.

وأشار عبد الكريم الجاسر، إلى أن التوقعات بعد هذه العملية؛ هي انتهاء معاناة اللاعب مع هذه الإصابة، وعدم تكرارها مجددًا، خلال فترة تواجده مع الفريق الهلالي.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا، بدأ مسيرته الكروية في نادي سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة في صيف 2013، والذي مثّله لمدة 4 سنوات، حتى الانضمام إلى باريس سان جيرمان في 2017، في أغلى صفقة بالتاريخ "222 مليون يورو".

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 7639خاليدو كوليبالي
  • 12212روبرتو فيرمينو
  • 5936نجولو كانتي
  • 13945مارسيلو بروزوفيتش
  • 26573صفقة أخرى
142154 الأصوات

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