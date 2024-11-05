أخبار الهلال اليوم | كلمات نيمار الأولى بعد الإصابة الجديدة، وحقيقة المفاوضات مع "ابن الاتحاد"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 نوفمبر 2024.
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مفاجأة قاسية للهلال .. الكشف عن بطل "الصفقة الشتوية" الكبرى محل التنافس بين النصر والاتحاد
الجميع في حالة ترقب عقب الحديث عن الصفقة المنتظرة يوم أمس
"لقد حذرني الأطباء بالفعل!" ... نيمار يُقلل من القلق حول إصابته خلال مباراة الهلال والاستقلال
اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
حقيقة مفاوضات الهلال للتعاقد مع "ابن الاتحاد" في الشتوية
الهلال ينافس بقوة على كافة الألقاب والبطولات..
فيديو | قلة احترام كبيرة لسعود كريري .. تصرف غريب من نيمار بعد إصابته في قمة الهلال والاستقلال
نيمار أصبح بمثابة الأزمة داخل نادي الهلال..
بعد اتهامات جمهور الهلال له .. سمير عثمان: لن أجامل أحد وتربيتي تمنعني من الرد!
المستشار التحكيمي المصري يرد على الاتهامات الموجهة له..
"قلل من عمل جيسوس" .. موسيماني: تدريب الهلال سهل لهذا السبب!
جورج جيسوس يحطم الأرقام القياسية مع الهلال..
جيسوس يعلن مدة غياب نيمار بعد إصابته الجديدة .. ويتحدث عن منافسة البليهي وتمبكتي في الهلال
ماذا قال جورج جيسوس؟!..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
"سامي الجابر لا يكذب والهلال لا ينسى ثأره يا موسيماني!" .. ولادة نيفيش السعودي في ليلة رائعة ضد الاستقلال عكرها نيمار
انتصار "معتاد" من نادي الهلال..
صدمة جديدة للاعب الهلال .. إصابة نيمار بعد 27 دقيقة فقط أمام الاستقلال!
نزل بديلًا في الدقيقة 58 وخرج في الدقيقة 86!
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
هل تكون له الأولوية الصيف المقبل؟ .. عملاق سعودي طلب فينيسيوس ومحمد صلاح قبل الهلال والأهلي
السعودية تضغط للتعاقد مع فينيسيوس وصلاح..
المعركة الرابعة .. نهاية تعيسة لـ"المتفرج" رونالدو وميسي يُبدع رغم آلام الخسارة
حلقة حافلة بالأحداث المثيرة للثنائي