أخبار الهلال اليوم | مفاجأة سعود عبد الحميد الكبرى .. ورد الزعيم على "تمرد" ميشايل!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

"كذبوا الهلاليين وكشفوا حقيقة انتقال اللاعب إلى النصر" .. مفاجأة كبرى يفجرها المقربون من سعود عبدالحميد

عاشت جماهير نادي الهلال السعودي، مع فصلٍ جديد من "مسلسل" النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"معاقبة سعود عبدالحميد وتمرد ميشايل؟" .. الهلال يرد بطريقته قبل كلاسيكو الأهلي الكبير

"نجم نادي الهلال (يتمرد) ويرفض المشاركة في التدريبات".. عنوان كبير هز جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة أنه جاء قبل أيام قليلة، من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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"أحبك أخي الصغير" .. جوميس يوجه رسالة للاعب الهلال بعد إفلاته من مطرقة جورج جيسوس

كما اعتاد دومًا، لا ينسى بافيتمبي جوميس مهاجم كاواساكي الياباني فريقه السابق، الهلال السعودي، وزملاءه اللاعبين، وقد قام بتوجيه رسالة رائعة لأحدهم بعد إفلاته من مطرقة المدرب جورج جيسوس. "اقرأ التفاصيل"

"غير مقتنعين بعدالة المنافسة وهذا دليلي" .. عدنان جستنيه يُطلق أغرب تصريح عن جمهور الهلال

أطلق الناقد الرياضي الاتحادي، عدنان جستنيه، أغرب تصريح قد يُقال عن جمهور الهلال، إذ وصفه بغير المقتنع بعدالة المنافسة في الموسم الماضي، مقدمًا دليله على ذلك. "اقرأ التفاصيل"

تطورات مثيرة في الهلال .. اجتماع حاسم بين جورج جيسوس وسعود عبدالحميد "انتهى بهذا القرار!"

عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، اجتماعًا مع سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد نهاية مباراة النجمة "الودية"، مساء يوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"لن نسمح لصومالي أن يتحكم برياضتنا" .. حرب وكلاء اللاعبين تشتعل بسبب أزمة سعود عبد الحميد

يبدو أن أزمة سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال قد اقتربت من نهايتها، بعد أن تمسك اللاعب مؤخرًا بالرحيل عن صفوف فريقه، بعدما تلقى عروضًا أجنبية خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

اقترب من جماعية الهلال .. تطور جديد في إصابة مالكوم

يواصل النجم البرازيلي مالكوم لاعب نادي الهلال، محاولاته من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب، بعد أن تعرض لإصابة قوية في الركبة، أجرى على إثرها عملية جراحية. "اقرأ التفاصيل"