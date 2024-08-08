"كذبوا الهلاليين وكشفوا حقيقة انتقال اللاعب إلى النصر" .. مفاجأة كبرى يفجرها المقربون من سعود عبدالحميد

الجماهير تترقب الحلقة الأخيرة من مسلسل سعود والهلال..

عاشت جماهير نادي الهلال السعودي، مع فصلٍ جديد من "مسلسل" النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

سعود متمسك بـ"الرحيل" عن الفريق الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسط أنباء عن رغبة عدد من الأندية الأوروبية في "التعاقد معه"؛ وهو الأمر الذي نفاه بعض المقربين من إدارة النادي، الذين أكدوا على عدم وصول أي عروض إلى الزعيم.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي طارق النوفل، عن تواصله مع "بيئة" سعود عبدالحميد، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لمعرفة القصة الحقيقية في أزمة احتراف اللاعب.

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النوفل أوضح في تصريحات مع إذاعة "العربية إف إم"، أن "بيئة" الظهير الأيمن الدولي أكدت له على وصول "6 أو 7" عروض أوروبية إلى نادي الهلال؛ من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن المقربون من سعود - حسب ما نقله النوفل -، أن آخر العروض الأوروبية وصلت إلى الإدارة الهلالية، منذ 48 ساعة تقريبًا؛ وهو شراء السنة المتبقية في عقد سعود مع الفريق الأزرق، مقابل 2 مليون يورو.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن "بيئة" سعود عبدالحميد، أقسمت على أن اللاعب لا يفكر أبدًا في الانتقال إلى نادي النصر السعودي، من خلال "كوبري أوروبي"؛ مثلما زعم البعض.

وشددت "بيئة" سعود على أن الظهير الدولي الشاب البالغ من العمر 25 سنة، يحلم بالاحتراف في أوروبا منذ عام 2022؛ وهو يرى أن الفرصة أصبحت سانحة الآن، لتحقيق ذلك.