"لن نسمح لصومالي أن يتحكم برياضتنا" .. حرب وكلاء اللاعبين تشتعل بسبب أزمة سعود عبد الحميد

سعود في طريقه للتجديد مع النصر

يبدو أن أزمة سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال قد اقتربت من نهايتها، بعد أن تمسك اللاعب مؤخرًا بالرحيل عن صفوف فريقه، بعدما تلقى عروضًا أجنبية خلال الفترة الماضية.

وكان عبد الحميد قد تلقى عروضًا أوروبية خلال الفترة الماضية، من أجل الرحيل عن الهلال، ولكن إدارة الزعيم تمسكت باستمراره مع الفريق، وسط محاولات من أحمد المعلم وكيل اللاعبين الموكل بتسويق سعود، بإقناع الإدارة بالموافقة.

ونشر فهد باقديم وكيل سعود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُهاجم فيها أحمد المعلم صاحب الأصول الصومالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لن نسمح لصومالي أن يتحكم برياضتنا يالله على بر بر ير، ولدنا ولدنا ولدنا ويتمدد، تصبحون على خير جميعًا".

تغريدة باقديم تُشير إلى أن سعود عبد الحميد سيُجدد عقده مع الهلال خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما شارك في ودية الزعيم ضد النجم التي أقيمت أمس الخميس.