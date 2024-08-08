"معاقبة سعود عبدالحميد وتمرد ميشايل؟" .. الهلال يرد بطريقته قبل كلاسيكو الأهلي الكبير

الهلال يستعد لكلاسيكو كبير أمام الأهلي..

"نجم نادي الهلال (يتمرد) ويرفض المشاركة في التدريبات".. عنوان كبير هز جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة أنه جاء قبل أيام قليلة، من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الهلال يستهل مشواره في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وحسب بعض التقارير.. هدد النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، بعدم المشاركة في تدريبات ومباريات الزعيم الهلالي؛ لإجبار الإدارة على بيعه الآن، رافضًا الانتظار إلى ما بعد كأس السوبر.

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لكن.. الهلال رد وبطريقته الخاصة على هذه التقارير؛ وذلك من خلال بعض الصور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس.

ونشر الهلال صور للنجم البرازيلي، من المباراة "الودية" الجارية حاليًا ضد نادي النجمة؛ ليكذب كافة التقارير التي أشارت إلى "تمرد" اللاعب.

ويريد الزعيم الهلالي، مشاركة ميشايل مع الفريق الأول، في بطولة كأس السوبر السعودي؛ خاصة مع صعوبة لحاق البرازيلي الآخر مالكوم دي أوليفيرا، بمباراة الأهلي تحديدًا، وتأكد غياب مواطنه نيمار جونيور، الذي يبتعد عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي؛ بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي".

أيضًا.. ظهرت في الصور التي نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال، "مشاركة" الظهير الأيمن الشاب سعود عبدالحميد، في مباراة النجمة؛ في رد آخر على أنباء خلافاته مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

جدير بالذكر أن بعض التقارير زعمت أن جيسوس، يفكر في استبعاد سعود من حساباته الفنية كـ"عقابٍ له"؛ بسبب عدم التزامه في المعسكر، وإصراره على الاحتراف الأوروبي.