اقترب من جماعية الهلال .. تطور جديد في إصابة مالكوم

تعرف على آخر تطورات إصابة مالكوم

يواصل النجم البرازيلي مالكوم لاعب نادي الهلال، محاولاته من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب، بعد أن تعرض لإصابة قوية في الركبة، أجرى على إثرها عملية جراحية.

ويغيب مالكوم عن مباراة الهلال المقبلة ضد الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكشف ثامر الشهراني المتخصص في إصابات الملاعب، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن فيديو لمالكوم وهو يخوض تدريبات خاصة بالكرة.

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وعلق الشهراني على الفيديو قائلًا: "مالكوم يعود في تدريبات الملعب مع المعد البدني في الهلال، وتدريبات خاصة بالكرة ورفع اللياقة استعدادًا للدخول إلى التدريبات الجماعية".

ومن المنتظر أن يعود مالكوم إلى تدريبات الهلال الجماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من الإعداد البدني.