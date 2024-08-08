"غير مقتنعين بعدالة المنافسة وهذا دليلي" .. عدنان جستنيه يُطلق أغرب تصريح عن جمهور الهلال

الصحفي الاتحادي يُعاير الزعيم بالنقطة السوداء في الموسم الماضي

أطلق الناقد الرياضي الاتحادي، عدنان جستنيه، أغرب تصريح قد يُقال عن جمهور الهلال، إذ وصفه بغير المقتنع بعدالة المنافسة في الموسم الماضي، مقدمًا دليله على ذلك.

موسم الهلال الرائع في الموسم الماضي كان به نقطة سوداء وحيدة هي الحضور الجماهيري، حيث غاب عشاق الفريق عن المدرجات، وقد أعاد جستنيه ذلك لعدم اقتناع الجمهور بعدالة المنافسة واستحقاق الهلال لألقابه.

الهلال كان قد تُوج بالثلاثية، الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، ولكن العلامة البارزة في الموسم كانت الفوز على الاتحاد في 7 مواجهات جمعتهما معًا، بنسبة نجاح 100%، وهو ما ترك مرارة كبيرة لدى عشاق الذهب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جستنيه يرى أن الهلاليين لا يحق لهم معايرة الاتحاديين بذلك السجل المخجل من الخسائر، وذلك بسبب غياب العدالة عن المنافسة، إذ قال عبر منصة إكس "يُعيرون الاتحاد بالسبعة في موسم بإجماع المحللين والنقاد كانت المنافسة به غير عادلة".

أضاف مقدمًا دليل عدم اقتناع جمهور الهلال بعدالة المنافسة "جماهير ناديهم في ليلة التتويج لم يحضر سوى سبعة آلاف بما يعبر عن عدم اقتناعهم بالبطولات التي تحققت لناديهم في موسم لم تكن المنافسة عادلة. جماهير واعية أما جماهير من تدعي زرقاء فخذ وخل".

أتم "اعطوني سبب مقنع لجمهور نادٍ محقق بطولة الدوري في ليلة التتويج ما يحضر إلا 7 آلاف غير أنه غير مقتنع بالبطولات التي حققها ناديه في هذا الموسم لغياب المنافسة العادلة .. الحقيقة مرررررة".