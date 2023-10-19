أخبار الهلال اليوم | شماتة نصراوية في نيمار .. وصفقة عاجلة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"على طريقة خطف ميسي من الهلال" .. عملاق تركيا يعلن التفاوض مع كريستيانو رونالدو رسميًا

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اعترف مسؤول أحد الأندية التركية العملاقة، بالتفاوض مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

صفقة عاجلة في الهلال بدلًا من نيمار .. بشرط وحيد!

يترقب عشاق نادي الهلال السعودي، مصير الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بعد إصابته الخطيرة، في مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي. "اقرأ التفاصيل"

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طلب هام من الهلال بعد إصابة نيمار ومنتخب البرازيل يرد بـ"إجراء جديد"

وجّه مسؤولو نادي الهلال السعودي، طلبًا عاجلًا إلى الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي؛ بعد إصابة نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في مواجهة أوروجواي. "اقرأ التفاصيل"

"شارك بمسكنات" .. تسريبات خطيرة تهز الهلال عن إصابة نيمار المرعبة!

فجّر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، مفاجأة من العيار الثقيل، عن إصابة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"ضحوا به أمام أوروجواي" .. مُطالبة بتحرك الهلال قضائيًا ضد البرازيل بسبب نيمار!

يبدو أن مسألة إصابة النجم الهلال نيمار جونيور رفقة فريقه منتخب البرازيل، لن تمر مرور الكرام، بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بأنه خاض مباراة أوروجواي وهو يعاني من إصابة! "اقرأ التفاصيل"

ضحايا التوقف في ازدياد .. الهلال يعلن إصابة 4 نجوم "دفعة واحدة" رسميًا

أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة 4 نجوم "محليين" دفعة واحدة، قبل استئناف مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"التوقيع للنصر فقط كافيًا لاستدعائي" واعتراف رسمي بمجاملة نجم الهلال .. عندما تضرب "الواسطة" المنتخب السعودي!

"منتخب الهلال" هكذا يطلق الكثير من جماهير الأندية المنافسة على المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة، بداعي ضم أكبر عدد من لاعبي الزعيم للأخضر مهما تعاقب المدربون على الفريق. "اقرأ التفاصيل"

"صدمة الموسم" .. الهلال يُعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الهلال بشكل رسمي عن تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف. "اقرأ التفاصيل"

سيأخذ مكانه في الهلال؟ رسالة عاجلة من ميسي إلى نيمار بعد إصابته بالرباط الصليبي

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على توجيه رسالة عاجلة إلى البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي والغضروف. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "عيونك فيها شماتة" .. إحراج إعلامي نصراوي بعد إصابة نيمار!

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر. "اقرأ التفاصيل"

لا يغطي راتبه شهرًا .. الكشف عن تعويض "فيفا" للهلال بعد إصابة نيمار!

سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعويضًا هزيلًا لنادي الهلال السعودي بعد إصابة نجمه نيمار خلال مواجهة منتخب البرازيل أمام نظيره أوروجواي، في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. "اقرأ التفاصيل"

حيلة أرجنتينية وإنقاذ إنجليزي .. لاعبون يستطيعون تعويض نيمار في الهلال

صدمة كبيرة تلقاها نادي الهلال وجمهوره، بعدما تعرض النجم نيمار جونيور لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر، مما جعل الجميع يتحدث عن اللاعب الذي يستطيع تعويضه. "اقرأ التفاصيل"

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