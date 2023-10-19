فيديو | "عيونك فيها شماتة" .. إحراج إعلامي نصراوي بعد إصابة نيمار!

هل شمت الإعلامي النصراوي في إصابة نيمار؟

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تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر.

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وخلال برنامج "أكشن مع وليد"، وجه مقدم البرنامج وليد الفراج عبارة أحرج فيها الإعلامي النصراوي محمد العنزي، قال فيها: "عيونك فيها شماتة من إصابة نيمار".

ورد العنزي على الفراج قائلًا: "هذا خط أحمر ولا يوجد به مزح، ومثل هذه المواقف لا يوجد بها قول، إلا المريض وأتمنى له الشفاء".

وأضاف: "كنت أقول أن هناك تقرير يُفيد بأن نيمار لديه إصابة مزمنة وسيتعرض للكثير من الإصابات مع الهلال، وتاريخه مع الإصابات طويل جدًا غاب عن 135 مباراة و30 إصابة مع برشلونة 7 إصابات ومع باريس سان جيرمان 21 مرة، ومع الهلال مرتين كل مسيرته إصابات".

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واختتم العنزي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الإصابة جاءت لأن المشكلة في نيمار وليس الخصم، فهو لديه مشاكل، ولو المهارة سببًا في إصاباته، فهناك ميسي اللاعب الأول في المهارة، وكان هناك رونالدينيو ورغم ذلك أقل كثيرًا من الإصابات التي تعرض لها لاعب الهلال".

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