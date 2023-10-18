طلب هام من الهلال بعد إصابة نيمار ومنتخب البرازيل يرد بـ"إجراء جديد"

تحركات هامة من الهلال ومنتخب البرازيل بعد إصابة نيمار

وجّه مسؤولو نادي الهلال السعودي، طلبًا عاجلًا إلى الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي؛ بعد إصابة نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في مواجهة أوروجواي.

البرازيل سقطت في فخ الخسارة (0-2) أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مباراة شهدت إصابة نيمار.

وحسب المؤشرات الأولية، يُعاني الساحر البرازيلي من قطع في الرباط الصليبي للركبة، مع أمل ضئيل في أن تكون الإصابة، مجرد إلتواء شديد فقط.

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وفي هذا السياق.. تواصل الهلاليون، مع الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي، منذ قليل؛ للحصول على "تقرير شامل" عن إصابة اللاعب.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية، عن أن رودريجو لاسمار، طبيب منتخب السامبا، طالب الهلاليين بـ"الهدوء"؛ حيث سيقوم بإخضاع نيمار جونيور، لفحوصات وأشعة جديدة، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على حسب نتائج هذه الفحوصات والأشعة؛ ستتحدد مدة غياب نيمار عن الملاعب، مع وضع خطة العلاج اللازمة، بين الجهازين الطبيين في منتخب البرازيل ونادي الهلال.

جدير بالذكر أن نيمار، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.