سيأخذ مكانه في الهلال؟ رسالة عاجلة من ميسي إلى نيمار بعد إصابته بالرباط الصليبي

النجم الأرجنتيني يوجه رسالة إلى نيمار

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على توجيه رسالة عاجلة إلى البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

نيمار تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل، في مباراة أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر ميسي عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة تجمع مع نيمار خلال تواجدهما في برشلونة، موجهًا له رسالة عاجلة جاء فيها: "الكثيرة من القوة".

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وحرص ميسي على دعم صديقه نيمار، الذي تزامل معه مرتين، الأولى رفقة برشلونة الإسباني، والثانية كانت مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد إصابة نيمار، طالب الكثير من جمهور الهلال التعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة من فريقه إنتر ميامي الأمريكي، ليحل بدلًا من نيمار الذي عانى من الإصابة ستجعله يغيب لمدة 9 أشهر عن الملاعب.