"على طريقة خطف ميسي من الهلال" .. عملاق تركيا يعلن التفاوض مع كريستيانو رونالدو رسميًا

محاولة جادة لخطف كريستيانو رونالدو من نادي النصر

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. اعترف مسؤول أحد الأندية التركية العملاقة، بالتفاوض مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، بشكل رسمي.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، مع تأكيدات إعلامية على التفاوض بين الطرفين، للتجديد حتى 2027.

وأعلن إردن تيمور، نائب رئيس نادي جلطة سراي التركي، تقديم عرض إلى رونالدو؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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وكشف تيمور في تصريحات مع قناة "A Spor"، عن أن ناديه، حاول إقناع صاروخ ماديرا، بنفس الطريقة التي خطف بها إنتر ميامي الأمريكي، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من الهلال.

وأضاف نائب رئيس نادي جلطة سراي: "عدد سكان تركيا 80 مليون نسمة، يُمكن أن يحصل كريستيانو على دخل مالي كبير هُنا - من عقود الرعاية والتسويق -.. اعتقدنا أننا سنقنعه بهذه الطريقة".

وأوضح إردن تيمور، أن كريستيانو رونالدو، رفض عرض جلطة سراي رسميًا؛ حيث أكد للنادي، على أن فكرة الانتقال إلى الدوري التركي، خارج حساباته تمامًا.

جدير بالذكر أن ميسي، كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الهلال، في صيف العام الحالي؛ قبل أن يتدخل إنتر ميامي، الذي نجح في إقناع اللاعب، بمجموعة من عقود الرعاية، وحصص في شركتي "آبل" و"أديداس".

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