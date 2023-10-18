ضحايا التوقف في ازدياد .. الهلال يعلن إصابة 4 نجوم "دفعة واحدة" رسميًا

الإصابات تجتاح نادي الهلال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

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أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة 4 نجوم "محليين" دفعة واحدة، قبل استئناف مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز الأول بـ"التساوي" مع نافباخور الأوزباكي، في مجموعته الآسيوية.

وكشف الهلال في بيان رسمي، عن انضمام ناصر الدوسري وعبد الله الحمدان، إلى الثنائي سلمان الفرج وحسان تمبكتي، في قائمة المصابين، خلال فترة التوقف الدولي.

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وأشار الزعيم، إلى أن الدوسري يُعاني من كدمة قوية في الركبة، في الوقت الذي تعرض فيه الحمدان، لإصابة على مستوى عضلة أسفل البطن؛ وذلك على خلفية مشاركتيهما مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

أما الفرج.. أوضح بيان نادي الهلال، الصادر مساء اليوم الأربعاء، أنه يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها مع الأخضر السعودي أيضًا؛ حيث من المقرر أن يخضع لأشعة، يوم الغد الخميس.

وأكد الهلاليون في نهاية بيانهم، على المعلومات الصادرة من منتخب السعودية، بشأن إصابة تمبكتي، في العضلة الجانبية للساق.

جدير بالذكر أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، كان قد تعرض هو الآخر، لإصابة مع منتخب بلاده؛ وسط تضارب في الأنباء عن إلتواء شديد في الركبة، أو قطع في الرباط الصليبي الأمامي.

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