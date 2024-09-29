أخبار الهلال اليوم | رسالة خاليدو كوليبالي لزملائه بشأن الدفاع، وحقيقة وضع حسان تمبكتي الطبي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 سبتمبر 2024.
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تحققت مخاوف الجماهير .. وكيل علي البليهي يعلن مدة غيابه بعد إصابته أمام الخلود
رفيع الشهراني يوضح موقف مدافع الهلال بعد الفحص الطبي..
بعد السوبر الإفريقي .. عضو شرف الهلال يطالب القوة الزرقاء بالاقتداء بجمهور الزمالك
جماهير القلعة البيضاء كانت مختلفة في ليلة التتويج بالسوبر القاري..
ردًا على الاعتراضات .. "فيفا" يُعلن تفاصيل جديدة عن كأس العالم للأندية 2025
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بعد جدل معاناته من كسور .. حقيقة وضع حسان تمبكتي الطبي
هل أصيب مدافع الهلال بكسر أمام الخلود؟
"لماذا تسألني عن الهلال؟!" .. كريم بنزيما يغضب ويدافع عن الدوري السعودي
الفرنسي يشيد بالتطور الذي يشهده دوري روشن في الموسم الجاري..
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على موعد مباراة الهلال والشرطة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
"شعور صعب" .. تصريح مفاجئ من محمد جحفلي بعد مواجهة الهلال بقميص الخلود
محمد جحفلي يكشف عن شعوره بعد مواجهة الهلال
بعد استقبال الهلال لهدفين .. خاليدو كوليبالي: علينا أن نكون أكثر صلابة
المدافع السنغالي يُبدي عدم رضاه بسبب هدفي الخلود
"الهلال يمتلك وحشًا" .. مدرب الخلود يكشف أسباب خسارة فريقه أمام الزعيم!
باولو دوراتي يتحدث عن عمله مع جيسوس
"كنا سعداء ولكن!" .. جورج جيسوس يُبدي عدم رضاه عن هدفي الخلود رغم فوز الهلال!
مدرب الهلال يتحدث عن تطور رينان لود
الهلال ضد الخلود | اطردوا نيمار من أجل رينان لودي .. وميتروفيتش يواجه خطر بنزيما ورونالدو!
الهلال ينتصر على الخلود وسط تألق لودي وتراخي الشوط الثاني!
خرج بالسيارة الطبية .. إصابة نجم الهلال تقلق الجماهير ومخاوف من "وجود كسور"!
أزمة جديدة تواجه المدرب جورج جيسوس..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
عين على الحكم | مدافع الخلود يمنع فرصة الهلال بـ"الذراع" .. واليوناني: لا شيء!
لقطة مثيرة للجدل في مباراة الخلود والهلال ..
"هدوء إدارة الأهلي يربك الجماهير" .. تطور جديد في مصير ماتياس يايسله قبل كلاسيكو الهلال!
ماذا قررت إدارة الأهلي؟
لن يشارك في المونديال وقد يرحل إلى الأهلي .. الصرامي يرسم "سيناريو مظلم" لنيمار مع الهلال
ماذا قال سعود الصرامي؟
حلان لا ثالث لهما .. رابطة الدوري تبحث عن حل لمواجهات "أسبوع الديربيات"
تعرف على ما تفكر فيه رابطة دوري المحترفين