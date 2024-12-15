أخبار الهلال اليوم | نيمار يرفض "فرمان" جيسوس، وبُشرى بشأن "أجانب" كأس العالم للأندية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 ديسمبر 2024.
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دون حد أقصى .. اتحاد الكرة يسمح للهلال بزيادة الأجانب في كأس العالم للأندية 2025 بشرط وحيد!
بعد أنباء الـ12 لاعبًا أجنبيًا في الهلال..
"ينتظرونه كالمسيح المخلص في البرازيل" .. كواليس حوار نيمار المرتقب في فرنسا
البرازيل لم تتمكن من تعويضه
لعله تراجع عن رفضه السابق .. السعودية تلجأ لشقيق نجم باريس لإقناعه باللعب لدوري روشن
لا ضرر من محاولة جديد..
بعد اعتزاله مؤخرًا .. جوميس يعلن رسميًا عن مجال عمله الجديد: لا أطيق الانتظار لمشاركة التجربة معكم!
الفرنسي في رحلة بحث عن نجاح جديد خارج المستطيل الأخضر..
مبررًا وصفه لجمهور النصر بـ"الملاقيف" .. الصرامي: ما قلته دارج لكن اعتذر لهم وكذلك للأهلاويين والهلاليين!
الإعلامي النصراوي يؤكد احترامه لمشاعر الجماهير..
بسبب الاتحاد والدوسري .. مشادة بين فلاته والزلال: أنا أمتلك الشجاعة الأدبية أما أنت فلا!
معلومات مغلوطة تسببت في غضب كبير ببرنامج "أكشن مع وليد"..
فرصة ذهبية .. أندية السعودية تنافس قطر على ضم نجم ميلان
لاعب الروسونيري لن يمدد عقده مع ناديه..
صورة كسور وجه سالم الدوسري تثير القلق .. وأخصائي يحذر من المغامرة به في خليجي 26
التورنيدو يعاني منذ سقوطه أمام الرائد..
كأس التحدي وباتشوكا؟ عذراً يا أهلي وهلال .. المونديال الحقيقي لم يبدأ بعد!
بطولات "اخترعها" فيفا وتناسى اختراعه الأهم
"لدي معلومات تؤكد ذلك" .. رسالة تربك المنتخب السعودي حول إصابة سالم الدوسري قبل خليجي 26
هل يشارك سالم الدوسري في كأس الخليج العربي؟
لاعب الهلال يعود إلى تدريبات المنتخب السعودي قبل كأس الخليج .. وموقف فراس البريكان
تطورات مصابي المنتخب السعودي قبل كأس خليجي 26..
نيمار يرفض "فرمان" جيسوس .. لا تنازل عن العودة للدوري مع الهلال في يناير
هل ينجح نيمار في مهمة العودة للدوري في الشتوية؟
"التخلي عن حلم كأس العالم للأندية من أجل الكالتشيو؟" .. وكيل سيرجي سافيتش يحسم مصيره مع الهلال
وكيل نجم الهلال يحسم الأمر..
أين يلعب محمد صلاح الموسم المقبل 2025-2026؟ وهل يجدد عقده مع ليفربول؟
ما هي الأندية المرشحة لضم محمد صلاح الموسم المقبل؟ وهل يترك النجم المصري فريقه ليفربول؟