أخبار الهلال اليوم | رد سالم الدوسري على منتقديه، وموقف جورج جيسوس من تدريب المنتخب السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 أكتوبر 2024.

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