رغم أنباء جورج جيسوس .. "ابن الأهلي" الأقرب لخلافة روبرتو مانشيني في منتخب السعودية!

نتائج السعودية تراجعت في تصفيات كأس العالم 2026..

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد ارتباط اسم أكثر من مدرب، بقيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي أصبح قريبًا للغاية من "الإقالة".

ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، كشف عن اجتماع حاسم في الساعات القادمة، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مانشيني مع المنتخب الوطني؛ وذلك بعد التعادل مع البحرين (0-0)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبعد حديث المسحل.. أعلنت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية، توصل اتحاد الكرة السعودي إلى اتفاق مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال؛ من أجل قيادة المنتخب الوطني لمدة 3 سنوات قادمة، خلفًا لمانشيني.

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لكن.. صحيفة "الجزيرة" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء، بتأكيدها على اقتراب "اسم محلي" من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وليس جيسوس مثلما تردد في الساعات الماضية.

الصحيفة أوضحت أن صالح المحمدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم؛ أصبح قريبًا للغاية من تولي القيادة الفنية لمنتخب السعودية، بدلًا من مانشيني الذي سيتم "إقالته".

المحمدي أحد أبناء النادي الأهلي كـ"لاعب"، درب الفئات السنية لقلعة الراقي، ثم الفريق الأول لكرة القدم "مؤقتًا" في عام 2019، محققًا معه 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد أمام النصر (0-0).

أيضًا.. درب المدير الفني الوطني مختلف "الفئات السنية" لمنتخب السعودية؛ محققًا لقبين في بطولة كأس العرب مع فريق الشباب، عامي 2021 و2022؛ ولكنه أخفق على المستوى القاري.

جدير بالذكر أن صالح المحمدي يتولى تدريب نادي الحزم، منذ أبريل من العام الجاري "2024"؛ حيث يحتل معه المركز الثالث في دوري يلو للدرجة الأولى - حاليًا -، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن فريق نيوم "المتصدر"، مع توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، عقب الخسارة بصعوبة من النصر، بهدف مقابل اثنين.