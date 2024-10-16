"مشكلة النصر في تواجد الهلال!" .. لويس كاسترو يتحدث عن قرار إقالته ويحدد شرط استمرار نجاح كريستيانو رونالدو

النصر انتفض بعد إقالة كاسترو والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي..

أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن رضاه التام عن فترة عمله مع قلعة العالمي، رغم "الإقالة".

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كاسترو البالغ من العمر 63 سنة، تولى تدريب النصر في يوليو 2023؛ حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مع خسارة جميع الألقاب "الرسمية"؛ لتتم "إقالته" رسميًا في سبتمبر من العام الجاري.

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واعترف كاسترو في تصريحات مع صحيفة "سبورت"، أن الفريق النصراوي كان واثقًا من التتويج بكافة الألقاب، لما يمتلكه من نجوم كبار؛ مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والجناح السنغالي ساديو ماني ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والمدافع الإسباني إيمريك لابورت.

وأضاف: "مشكلة النصر كانت في تواجد نادي الهلال، الذي قدّم مستويات رائعة، وحطم جميع (الأرقام القياسية) تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس".

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وشبه لويس كاسترو "معاناة" النصر مع الهلال، بما حدث للعملاق الإسباني ريال مدريد، في عصر "الجيل الذهبي" للفريق الكتالوني برشلونة، تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا؛ حيث فشل الملكي في التتويج بالبطولات، بسبب الحالة الرائعة التي كان عليها منافسه.

وعلى الرغم من ذلك.. أشار كاسترو إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لم يخسر أمام الزعيم الهلالي في نهائي الكأس، إلا من خلال "ركلات الجزاء" فقط.

واعترف المدير الفني البرتغالي بأنه واجه صعوبة في تقبل قرار إقالته، لأنها المرة الأولى التي تحدث معه طوال مسيرته التدريبية؛ قائلًا: "لكن لا يُمكن القول إنني تعرضت لمعاملة غير عادلة.. النصر كان يعاملنا جميعًا بشكل جيد".

لويس كاسترو يتحدث عن كريستياتو رونالدو

وانتقل كاسترو للحديث عن الأسطورة رونالدو، مؤكدًا على أنه لاعب استثنائي و"ظاهرة كروية"؛ حيث أن العمل بالقرب منه يكشف كيف هذا اللاعب يعشق التحديات، ويحب هذه اللعبة التي منحته كل شيء.

وشدد مدرب النصر السابق على أن كريستيانو، يملك رغبة دائمة في اللعب والتسجيل وكسر الأرقام القياسية، لافتًا إلى أن تجاوز "الدون" حاجز الـ1000 هدف؛ يتوقف على الأجواء المحيطة به، والتنافس الذي ينتظره.

وأوضح لويس كاسترو أنه حاول في فترة توليه تدريب الفريق النصراوي، أن يخرج أفضل ما في كريستيانو رونالدو؛ حيث ساعده بالفعل على أن ينهي عام 2023 "هدافًا للعالم"، برصيد 54 هدفًا في كافة البطولات.

وفي النهاية.. تمنى كاسترو أن يجد رونالدو "البيئة المناسبة"، التي تساعده على تحقيق أحلامه في عالم الساحرة المستديرة؛ ومنها تجاوز الـ1000 هدف.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، وصل إلى 907 أهداف - حتى الآن -؛ سجلهم مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وأخيرًا النصر السعودي.