الهلال يحتفل بذكرى تأسيسه بمشاركة نيمار .. وعلي البليهي يقلل من المنافسين!

67 سنة من الأمجاد الكروية..

مثل اليوم قبل 67 سنة.. تأسس واحد من أكبر القلاع الرياضية، ليس في المملكة العربية السعودية فقط، بل في القارة الآسيوية والوطن العربي بالكامل؛ وهو نادي الهلال.

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وخلال الـ67 سنة الماضية.. كتب أبناء نادي الهلال السعودي على مختلف العصور، تاريخًا مرصعًا بـ"الذهب" من الأمجاد والإنجازات؛ بتحقيق 70 بطولة مختلفة، منهم 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، وهو "رقم قياسي" في تاريخ المسابقة القارية.

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ومن ناحيته.. تفاعل الزعيم مع ذكرى تأسيسه الـ67، وذلك بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تحت عنوان "أوه يا هلالي"، متضمنًا كلمة من بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وظهر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي اليوم الأربعاء؛ قائلًا: "أوه يا هلالي.. ليس مجرد (أهزوجة)".

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ومن ناحيته.. علق الظهير المخضرم ياسر الشهراني على أهزوجة الزعيم: "أوه يا هلالي.. صوت يهز جبال من جيل إلى جيل"؛ بينما قال قائد الفريق سالم الدوسري، في كلمته: "روح عشناها وبطولات حققناها".

أما النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، الذي انضم إلى صفوف الفريق الأول في صيف عام 2023 فقط؛ فأكد على أن الأزرق - لون الزعيم - يمشي في عروقه.

وأخيرًا.. يبدو أن علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، حرص على مواصلة تلميحاته المثيرة للجدل، حتى في فيديو الاحتفال بالذكرى الـ67، وذلك بالتقليل من المنافسين؛ حيث قال: "ما ينافس الزعيم إلا الزعيم".

جدير بالذكر أن الهلال يسيطر على جميع الألقاب، منذ الموسم الماضي؛ حيث حقق الثلاثية المحلية التاريخية في 2023-2024، مع التتويج بالسوبر السعودي مطلع العام الرياضي الحالي، وتصدر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك، وتحقيق انتصارين في أول جولتين بمسابقة النخبة الآسيوية.