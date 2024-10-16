طقم الذكرى وحفل غنائي .. الهلال يكشف عن تفاصيل احتفال الـ3 أيام بذكرى تأسيسه

تعرف على تفاصيل حفل الهلال بذكرى التأسيس

كشف نادي الهلال عن تفاصيل احتفاله بذكرى تأسيسه الـ67، والذي سيقام على ملعب المملكة أرينا لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 18 إلى 21 من شهر أكتوبر الجاري.

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ونشر حساب الهلال عبر منصة "إكس" بيانًا يكشف خلاله تفاصيل الحفل، حيث أكد أن الفنان رابح صقر سيُحيي حفلًا غنائيًا بعد مواجهة الفيحاء مساء الجمعة، بتنظيم شركة روتانا، ورعاية موسم الرياض في ملعب المملكة أرينا.

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وأضاف الهلال أن الاحتفال سيشهد تدشين طقم الذكرى السنوية، بإصدار محدود مستوحى من التصميم نفسه الذي ارتداه الفريق عام 1978، في الوقت الذي مثل فيه الأسطورة البرازيلي روبرتو ريفيلينو نادي الهلال ومنتخب البرازيل السابق.

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من المقرر أن يتخلل الاحتفال متحفًا في ملعب المملكة أرينا، يضم كؤوس وبطولات وإنجازات النادي، منذ تأسيسه وحتى اليوم، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع أحد رعاة النادي، الذي تكفل بتنفيذ المتحف المشتمل على العديد من المقتنيات التاريخية والمعلومات البارزة في عقود عمر النادي.

سيقوم الهلال بطرح التذاكر أمام الجماهير خلال الساعات المقبلة، حتى يتمكنوا من حضور ومشاهدة احتفالات الزعيم بذكرى الـ67 على تأسيس النادي.