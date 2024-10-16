"الهلال حرم من حقه" .. قرار حاسم من لجنة التحكيم بشأن نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية

لجنة التحكيم تتخذ قرارًا حاسمًا

اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا حاسمًا، بشأن نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية، وذلك بعد أن تضرر منها نادي الهلال في وقت سابق.

وأعلن المركز عن ترجمة نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها على الموقع الرسمي للمركز، تنفيذًا لأحد المشاريع التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للمركز المدشنة في مطلع يناير الماضي.

وأكد المركز على أن المشروع يهدف إلى تحقيق مستهدفات المركز الاستراتيجية والتي تتمثل في تعزيز جودة تشريعاته القانونية ورؤيته المتمثلة في أن يكون المركز منظومة تحكيمية مستدامة متميزة إقليميًا في الفصل في المنازعات ذات البعد الرياضي بجودة عالية.

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وعلق القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على منصة "إكس" على هذا القرار قائلًا: "رُفض طلب التدابير الوقتية لنادي الهلال سابقًا، بسبب خطأ نظامي وعدم توفر ترجمة، وتحدثنا عن ذلك آنذاك".

وأضاف: "واليوم ضمن سلسلة الإصلاحات والتطورات الكبيرة التي يشهدها مركز التحكيم، تمت بحمد الله ترجمة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية".

واختتم الشيخي تغريدته قائلًا: "وعلمت أيضًا عن رغبة عدد من المحكمين الأجانب المتميزين في التسجيل كمحكمين في مركزنا، وهذا قد يجعلنا أحد أهم المراكز ليس فقط إقليميًا، ولكن بحول الله عالميًا خلال السنوات القليلة القادمة".