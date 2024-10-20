أخبار الهلال اليوم | نيمار يُلبي طلبات الجمهور في الإمارات، وكواليس صفقة ياسين بونو المثيرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 أكتوبر 2024.

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فيديو | نيمار يُلبي رغبات الجماهير في الإمارات

لم يتأخر نيمار نجم الهلال عن تلبية طلبات الجماهير التي تجمعت في فندق إقامة بعثة الهلال في الإمارات استعدادًا لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا النخبة مساء غدٍ الإثنين.

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الأمن فرض إجراءات مشددة لحماية البعثة واللاعبين من اندفاع الجمهور لكن هذا لم يمنع وصول العشرات لمحاولة التقاط الصور مع النجم البرازيلي والذي توقف بالفعل وشارك الجمهور بعض الدقائق قبل أن يُطالبه الأمن بالانسحاب.

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