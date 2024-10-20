"تتحولون لبرشلونة عند رؤية الأزرقني" .. وليد الفراج يغير عادته قبل مواجهة الهلال والعين

الإعلامي السعودي يحذر قبل اللقاء المرتقب في الغد..

يبدو أن الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج تعلم درس الموسم الماضي جيدًا، ولم يخرج للتقليل من العين الإماراتي قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

الزعيم من المقرر أن يحل ضيفًا على العين غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة الآسيوية.

ويريد الهلال الثأر من الزعيم الإماراتي بعدما أطاح به من النسخة الماضية بالبطولة نفسها، إذ انتصر الثاني ذهابًا (4-2) قبل أن يفوز الأول إيابًا (2-1)، لكنها لم تكف الفريق السعودي للتأهل، إذ ودع مهزومًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-4).

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وبينما يستعرض الناقد عبدالعزيز الزلال عبر برنامج "أكشن مع وليد" نتائج العين في البطولة القارية ومعاناته، إذ لم يحصد إلا نقطة وحيدة من أول جولتين، رفض الفراج التقليل منه.

وليد الفراج قال: "بكرة ينفخ الله في صورته ويصير برشلونة، عندنا يرون الأزرقني تأتيهم الطاقة".

تلك الطريقة في حديث الفراج جديدة عليه قبل مواجهات الهلال، إذ يتذكر الجميع تهديده ووعيده قبل لقاء الإياب بالنسخة الماضية، عندما توعد العين بـ"ليلة رعب" في الرياض، وفي الأخير ودع الهلال البطولة، وهو ما عرضه لسخرية كبيرة من الإماراتيين.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري غرب بالبطولة الآسيوية برصيد ست نقاط، بينما يحل العين عاشرًا بنقطة وحيدة.