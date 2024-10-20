"السعودية تتواصل مع من يعاني الأمرين" .. زين الدين زيدان ومدرب الهلال السابق يدخلان ضمن المرشحين لخلافة روبرتو مانشيني

خليفة مانشيو الشغل الشاغل للسعودية حاليًا..

يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا على ملف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، تمهيدًا لإقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي حقق فشلًا ذريعًا خلال توقف أكتوبر الأخير.

الأخضر السعودي خلال التوقف الدولي بالشهر الجاري تلقى الهزيمة أمام اليابان (2-0) ثم تعادل (0-0) أمام البحرين، كلاهما في جدة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومنذ انتهاء ذاك المعسكر، بدأت حملة هجوم شديدة على مانشيو، وتأكيدات رسمية من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مستقبله تحت الدراسة، لاحتمالية إقالته، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دخل ضمن قائمة المرشحين لخلافة الإيطالي، واصفًا تلك الخطوة بـ"الحلم" بالنسبة للسعوديين.

لكن الموقع الإيطالي أكد كذلك أن الجانب السعودي تواصل بالفعل مع الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني السابق للهلال والحالي لكورينثيانز البرازيلي، لمعرفة موقفه من قيادة الأخضر.

وخلال الأيام الماضية، تتحدث التقارير عن وجود اسم الفرنسي هيرفي رينارد والسعودي صالح المحمدي على طاولة الاتحاد السعودي أيضًا.

يذكر أن زيدان مدرب حر، أما رامون دياز فيعاني الأمرين مع الفريق البرازيلي، إذ يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب من أصل 20 مركز، برصيد 32 نقطة فقط، حصدها من 30 مباراة.

وسبق للأرجنتيني أن عمل خلال ثلاث فترات في الدوري السعودي؛ بواقع مرة مع الاتحاد (من يوليو لسبتمبر 2018)، ومرتين مع الهلال (من أكتوبر 2016 وحتى مارس 2018)، و(من فبراير 2022 حتى مايو 2023)، حصد خلالها لقبي دوري محلي ومثلهما كأس خادم الحرمين الشريفين، جميعهم مع الزعيم.