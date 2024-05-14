Fahad Al-Harifi Mohamed Al-Deayeasocial gfx
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | تفاصيل وموعد تجديد عقد جيسوس، والدعيع يُكذب الهريفي ويُورطه

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 مايو 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 مايو 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بطل دوري يلو لديه رغبات مخيفة للجميع!

المدرب البرتغالي حدد هدفه الأول لدعم أبطال السعودية

المدرب البرتغالي حظي بموسم جيد جدًا مع الزعيم

النصر يستضيف الهلال مساء الجمعة القادم

ليست واحدة للجميع .. مكافأة مالية خيالية للاعبي الهلال بعد الفوز بدوري روشن السعودي

تسريب أرقام صرف الأندية السعودية..

مفاجأة جديدة محتملة في الديربي..

آخر مستجدات سوق الانتقالات في السعودية..

نجم ميلان يعلن وجهته القادمة رسميًا..

الاتحاد يجهز ملف شكوى مالكوم إلى لجنة الانضباط..

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين