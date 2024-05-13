"يجازي المعروف بعشرة كفوف" .. إعلامي يهاجم الاتحاد بسبب شكوى مالكوم ويذكره بفضل شرفي الهلال!

الاتحاد يجهز ملف شكوى مالكوم إلى لجنة الانضباط..

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استقرت إدارة نادي الاتحاد، على تقديم ملف كامل للشكوى ضد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، على خلفية تصرفات اللاعب وإشارته غير الرياضية للجماهير الاتحادية خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، ذكر عبر برنامج "برا 18"، أن إدارة الاتحاد ترغب في تقديم الشكوى قبل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك؛ طبقًا للائحة التي تفيد بإمكانية رفع الشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ الواقعة، والتي يُقصد بها مباراة الاتحاد والهلال، التي أقيمت في 30 أبريل الماضي، وإلا يتم إسقاط المخالفة للتقادم.

من جانبه، وجه الإعلامي سلطان الحارثي، رسالة نارية ضد الاتحاد، عبر منصة (إكس)، في ظل رغبة النادي في رفع الشكوى قبل مباراة الهلال، والتي قال فيها "أنمار الحائلي الذي استلم الأمير الوليد بن طلال ثلاثة ملايين ريال سعودي بسبب تحقيق الاتحاد الدوري الموسم الماضي يجازي "المعروف" بعشرة "كفوف"! شكوى قبل لقاء كأس الملك.. السؤال العريض: متى أصبح الاتحاد العريق "تابعًا"؟"

وفي حالة إصدار لجنة الانضباط قرارًا بإيقاف مالكوم على خلفية الإشارة غير الرياضية التي وجهها لجماهير الاتحاد، فإنه يتم تطبيق القرار في أولى مباراة رسمية مقبلة، سواءً في دوري روشن السعودي أو نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق الهلال فوزًا على الاتحاد بنتيجة (2-1)، ليصعد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويضرب موعدًا مع النصر المُتأهل بفوزه على الخليج بنتيجة (3-1).

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ويطمح الهلال نحو ختام الموسم بالثلاثية المحلية، بعد حسم لقب دوري روشن السعودي، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، بالوصول إلى النقطة 89، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما توج الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية خلال شهر أبريل الماضي، بعد اكتساح الاتحاد بنتيجة (4-1)، في المباراة النهائية.

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