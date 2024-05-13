بعد ارتباط اسمه بالهلال .. نجم ميلان يرفض السعودية ويسير على خطى ليونيل ميسي رسميًا

نجم ميلان يعلن وجهته القادمة رسميًا..

حسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، "مستقبله" بشكل رسمي؛ بعد أسابيع طويلة من الجدل.

ميلان ضمن إنهاء الدوري الإيطالي، الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في المركز الثاني بجدول الترتيب؛ بعد وصوله إلى النقطة 74، على بُعد 7 نقاط من بولونيا "الثالث" ويوفنتوس "الرابع"، وذلك قبل جولتين فقط من الختام.

وفي هذا السياق.. أعلن النجم الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم نادي ميلان، مساء اليوم الإثنين، "الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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جيرو قال في تصريحات مع قناة ميلان الرسمية: "أنا فخور بالسنوات الثلاث التي قضيتها مع الفريق.. ستبقى ذكرى خالدة في قلبي إلى الأبد".

ورفض المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 37 سنة، فكرة الاعتزال بعد الرحيل عن العملاق الإيطالي، كاشفًا عن أنه سيواصل مسيرته الكروية، في الدوري الأمريكي؛ حيث يتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

لكن.. جيرو لن ينضم إلى إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه ميسي؛ حيث اتفق اللاعب - حسب كافة التقارير الصحفية -؛ على الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

وأعرب أوليفييه جيرو في نهاية حديثه، عن شعوره بحماس كبير للغاية، قبل بدء محطته الكروية القادمة، والتي ستكون الأخيرة على الأغلب، قبل الاعتزال.

وانضم جيرو إلى ميلان في صيف 2021، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ مسجلًا 48 هدفًا وصانعًا 20 آخرين، خلال 130 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن جيرو أغلق الباب بذلك أمام دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ بعد أن ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى المملكة، وتحديدًا إلى نادي الهلال، الذي قيل في صيف 2023، إنه كان يريده بشدة.