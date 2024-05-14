الوحش السعودي القادم .. القادسية يكشف حقيقة المفاوضات مع جوزيه مورينيو وسالم الدوسري

بطل دوري يلو لديه رغبات مخيفة للجميع!

منذ حسم صعوده إلى دوري روشن السعودي الموسم القادم، ارتبط نادي القادسية بالعديد من الأسماء المحلية والأجنبية الكبيرة، بجانب عدد من المدربين على رأسهم جوزيه مورينيو، إذ يصفه الجميع بالوحش السعودي القادم نظرًا لدعمه من شركة أرامكو العملاقة.

الإعلام الأوروبية يُصر منذ عدة أسابيع على تلقي مورينيو عرضًا من القادسية، لكن نايف آل صاحب المدير التنفيذي للنادي نفى ذلك الأمر تمامًا، وأضاف لبرنامج "أكشن مع وليد" "أتمنى شخصيًا قدوم مورينيو للقادسية، لكن لم يحدث أي اتصال أو تفاوض معه. لجنة الاستقطابات في النادي مازالت تدرس الأمور".

النادي المتوج بلقب دوري يلو هذا الموسم ارتبط كذلك بعدد من النجوم المحليين على رأسهم سالم الدوسري، نجم الهلال وأفضل لاعب في آسيا، ولكن آل صباح نفى أيضًا تلك الأخبار وأي رغبة في ضم الجناح السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "سالم الدوسري لاعب غني عن التعريف وكل نادٍ يتمناه لكن حتى الآن لا جديد فيما يخص الصفقات المحلية، لجنة الاستقطابات مازالت تعمل على هذا الملف وهي لجنة سرية جدًا. هل هناك رغبة في ضمه؟ أنا أحب الدوسري وأقدره وأتمنى له كل خير لكن اسمه لم يُتداول في النادي بل في الإعلام فقط".

يُشار إلى أن القادسية ارتبط بعدد من الأسماء الأجنبية الكبيرة وعلى رأسها كيفين دي بروينه.