"تجاهل الهلال وممر شرفي للبراعم" .. تفكير النصر في الديربي بين الجد والسخرية

مفاجأة جديدة محتملة في الديربي..

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"هل سيقيم النصر (ممرًا شرفيًا) لنادي الهلال؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة، قبل ديربي الرياض الكبير بين الفريقين، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الهلال توّج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد الفوز على الحزم (4-1)، مساء يوم السبت الماضي، في الجولة 31 من عمر المسابقة؛ ليضمن حسابيًا عدم لحاق النصر "الوصيف"، أو أي فريقٍ آخر به.

وحسب آخر التقارير الصحفية والتسريبات من داخل النصر، لا يفكر النادي أبدًا، في إقامة "ممر شرفي" للغريم الهلالي؛ على الرغم من المطالبات والمناشدات العديدة، لفعل ذلك.

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وإلى جانب عدم إقامة "ممر شرفي" للهلال.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن مفاجأة كبرى محتملة، قد يشهدها ديربي الرياض القادم.

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "يدرس نادي النصر، إقامة (ممر شرفي) لبراعمه، الذين حققوا دوري تحت 15 سنة؛ وذلك في المباراة القادمة للفريق الأول، والتي ستكون أمام الهلال".

وبالطبع.. لم تتضح هل "تغريدة" المريسل، مجرد سخرية من مطالبات إقامة النصر "ممر شرفي" للهلال، أم قرار تدرسه إدارة العالمي بالفعل.

النصر سبق وكرم فريق البراعم تحت 13 سنة، الذي يلعب فيه نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد تتويجه بلقب الدوري، وذلك قبل إحدى مباريات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب "الأول بارك"؛ ولكن دون إقامة "ممر شرفي".

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