رد ثنائي توتنهام ويوفنتوس على عرض الهلال .. ورسالة كيفين دي بروينه إلى النصر والاتحاد

آخر مستجدات سوق الانتقالات في السعودية..

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لا تزال الأندية السعودية الكبرى، تعمل من أجل تعزيز صفوفها بأبرز نجوم العالم؛ في ظل الدعم الحكومي الكبير، للقطاع الرياضي في البلاد.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، ليعقبه العديد من الأسماء التي انتقلت إلى مختلف فرق المملكة؛ وعلى رأسهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الجناح السنغالي ساديو ماني، الجزائري رياض محرز وغيرهم الكثير.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن اهتمام كبير من نادي الهلال السعودي، بالتعاقد مع النجم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

جاليتي أشار في تصريحات مع فضائية "العربية"، إلى تواصل مسؤولي الزعيم الهلالي مع بيئة ريتشارليسون، خلال الأيام القليلة الماضية؛ من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق، في الصيف القادم.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن النجم البرازيلي، رفض مناقشة عرض الهلال؛ حيث يفضل البقاء مع نادي توتنهام، أو في الدوري الإنجليزي بصفة عامة، حتى كأس العالم 2026، ثم مناقشة احتمالية الانتقال إلى الملاعب السعودية.

وبخصوص الهلال أيضًا.. أوضح جاليتي، أن هناك اهتمام كبير بالظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي سيرحل مجانًا عن الفريق، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ومثل ريتشارليسون.. لا يفضل ساندرو الانتقال إلى الملاعب السعودية حاليًا؛ حيث أنه يتفاوض مع نادي بورتو البرتغالي، لبحث إمكانية الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي؛ حسب رودي جاليتي.

تطورات صفقة كيفين دي بروينه

وعلى جانب آخر.. أكد جاليتي، على امتلاك البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، 3 عروض رسمية للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكما تردد في الأيام الماضية.. لفت الإعلامي الرياضي، إلى أن العروض السعودية الثلاثة التي وصلت إلى دي بروينه؛ من النصر والاتحاد، بالإضافة إلى نادي القادسية، المملوك لشركة "أرامكو"، والذي ضمن العودة إلى دوري روشن للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وفجر رودي جاليتي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بإعلانه توجيه دي بروينه رسالة إلى أندية النصر والاتحاد والقادسية، طالبًا منهم الانتظار قليلًا، حتى نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد؛ من أجل مناقشة جميع الخيارات، قبل اتخاذ قراره النهائي.

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