أخبار الهلال اليوم | برشلونة يستهدف نجم الزعيم .. وماجد عبدالله يتجاهل سالم الدوسري!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024.

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بديل هالاند المؤقت في برشلونة! .. لابورتا يجهز لـ"مفاجأة كامب نو الجديد" بالتعاقد مع نجم الهلال

رسم جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2025؛ بالتزامن مع العودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو". "اقرأ التفاصيل"

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رسالة "ساخرة" من شقيق محمد كنو بعد أنباء رحيل اللاعب عن الهلال

رد علاء "شقيق" محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على أنباء رحيل اللاعب الدولي عن قلعة الزعيم، في الصيف القادم. "اقرأ التفاصيل"

"وكيل نجم الهلال السبب؟" .. رحيل مسؤول كبير عن النصر واسم مفاجئ آخر في الطريق

شهد النصر السعودي، حراكًا كبيرًا مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك برحيل مسؤول مهم عن النادي، مع أنباء عن رحيل اسم مفاجئ آخر. "اقرأ التفاصيل"

"فريقك تعرض لهزيمة مذلة" .. هجوم عنيف على مدرب الشرطة بسبب "طريقة جلوسه" أمام الهلال!

فتح الإعلامي والمعلق الرياضي التونسي الشهير هشام الخلصي، النار على أحمد صلاح، المدير الفني لنادي الشرطة العراقي؛ بعد الخسارة أمام عملاق السعودية الهلال، مساء أمس الثلاثاء. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

على خطى نجم الهلال .. نواف العقيدي يتحرك للتخلص من إصابته!

تحرك نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، من أجل التخلص من الإصابة التي يُعاني منها وجعلته بعيدًا عن المشاركة مع فريقه الفترة الماضية، وذلك على خطى محمد العويس حارس الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"أعرف ما أستطيع تقديمه!" .. رافينيا يرد على رفض أموال السعودية الضخمة ويكشف عن مستقبله

كشف النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن سر "رفضه" العروض الضخمة من المملكة العربية السعودية، في الميركاتو الصيفي الماضي. "اقرأ التفاصيل"

قبل الكلاسيكو .. الهلال يقترب من خسارة نجمه والكشف عن مصير إدوارد ميندي مع الأهلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، الكلاسيكو الكبير بين الهلال ومستضيفه الأهلي، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"نجم الهلال ليس الأفضل!" .. ماجد عبدالله يتجاهل سالم الدوسري ويكشف عن السبب

كشف ماجد عبدلله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية، عن رأيه في "أفضل" لاعب محلي، خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

"مدرب شخصي وشركة ضخمة!" .. الكشف عن سر تألق مالكوم مع الهلال

يقدم النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، مستويات مبهرة؛ منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف عام 2023، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي. "اقرأ التفاصيل"

انتقل إلى المستشفى .. سالم الدوسري يُزيد إثارة الجدل قبل كلاسيكو الهلال والأهلي!

زاد سالم الدوسري نجم الهلال من إثارة الجدل، بشأن احتمالية غيابه عن كلاسيكو فريقه ضد الأهلي، والمقرر له يوم السبت القادم، بعدما انتقل إلى المستشفى. "اقرأ التفاصيل"

سامي الجابر يختار الأفضل للهلال بين رونالدو وميتروفيتش .. ويكشف عن موقفه من خلافة روبرتو مانشيني!

أشاد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، بما يقدمه المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الزعيم، كاشفًا عن رأيه إذا تم وضعه في الاختيار بين الأخير والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر. "اقرأ التفاصيل"

بسبب هدفه في مرمى الهلال .. والد لاعب الاتحاد يمنحه "بَكرة هجن" هدية!

حصل أحد نجوم نادي الاتحاد المعارين خلال الموسم الحالي، على جائزة خاصة من والده، بسبب إحرازه لهدف في مرمى الهلال! "اقرأ التفاصيل"