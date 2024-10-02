رسالة "ساخرة" من شقيق محمد كنو بعد أنباء رحيل اللاعب عن الهلال

ماذا قال شقيق محمد كنو؟!..

رد علاء "شقيق" محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على أنباء رحيل اللاعب الدولي عن قلعة الزعيم، في الصيف القادم.

كنو البالغ من العمر 30 سنة، يرتبط بعقد مع الهلال حتى يوليو 2025؛ حيث يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم منذ صيف 2017، عندما انضم إليه قادمًا من نادي الاتفاق السعودي.

وفي رسالة ساخرة.. علق علاء على هدف كنو مع الزعيم الهلالي، في شباك الشرطة العراقي؛ كاتبًا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بالحرف الواحد: "مع إنه يُقال إنها غالبًا تكون الثنة الأخيرة له.. بس عادي؛ حتى في آخر ثنة يثجل"، مع وضع رمز تعبيري عبارة عن "وجه يضحك".

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ويتضح من تغيير شقيق كنو لحرف الـ"س" بـ"ث" في سنة ويسجل؛ أنه يسخر من كل الأنباء التي تتحدث عن رحيل اللاعب من الهلال، أو أنها تأكيد واضح على أن أخيه لا يهتم إذا استمر أو غادر.

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وسجل كنو هدفًا، في فوز الهلال على الشرطة (5-0)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

هذا الهدف؛ جاء بعد تراجع كبير في مستوى اللاعب الدولي السعودي، وابتعاده عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم "الأساسي"، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن كنو خاض 246 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي في مختلف المسابقات، منذ عام 2017 وحتى الآن، مسجلًا 20 هدفًا وصانعًا 16 آخرين.