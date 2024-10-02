"وكيل نجم الهلال السبب؟" .. رحيل مسؤول كبير عن النصر واسم مفاجئ آخر في الطريق

من جديد.. الضوء يسلط على رئيس النصر التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا!

شهد النصر السعودي، حراكًا كبيرًا مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك برحيل مسؤول مهم عن النادي، مع أنباء عن رحيل اسم مفاجئ آخر.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل سيئ"؛ ولكنه نهض بقوة مؤخرًا، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي الجديد ستيفانو بيولي.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، "رحيل" المستشار القانوني سعد السبيعي، عن منصبه في نادي النصر، بشكل رسمي.

العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "رسميًا.. إنهاء العلاقة بـ(التراضي) بين شركة نادي النصر ومدير الإدارة القانونية الأستاذ سعد السبيعي".

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ولم يكشف الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، عن سبب "رحيل" السبيعي؛ إلا أنه قد يكون تمهيدًا للتعاقد مع الإسباني دانييل مونيوز، لتولي المنصب.

القانوني الرياضي خالد الشعلان ذكر في وقتٍ سابق، أن النصر سيعين مونيوز، وهو وكيل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال السعودي، في منصب مدير عام الشؤون القانونية، واصفًا إياها بـ"المخالفة الخطيرة".

وعلى جانب آخر.. أشار عبدالعزيز العصيمي إلى رحيل مرتقب لأحمد الغامدي، من منصب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال العصيمي عن ذلك: "أنباء عن اعتذار وابتعاد مشرف عام كرة القدم الأستاذ أحمد الغامدي عن منصبه؛ لعدم رغبته في الاستمرار".

جدير بالذكر أن نادي النصر يستعد لمواجهة العروبة، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.