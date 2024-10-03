بسبب هدفه في مرمى الهلال .. والد لاعب الاتحاد يمنحه "بَكرة هجن" هدية!

هدف في مرمى الهلال يساوي هدية قيمة

حصل أحد نجوم نادي الاتحاد المعارين خلال الموسم الحالي، على جائزة خاصة من والده، بسبب إحرازه لهدف في مرمى الهلال!

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ونجح الهمامي في تسجيل هدف في مرمى الهلال، باللقاء الذي انتصر فيه الزعيم برباعية مقابل هدفين على الخلود، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "عكاظ" عن تلقي همام الهمامي لاعب الخلود هدية من والده عبارة عن بَكرة من الهجن الأصايل، ليُطلق عليها اسم "خلود" تيمنًا بناديه الحالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الهدية تأتي احتفالًا بهدف همام الأول في دوري روشن السعودي، والذي كان في مرمى نادي الهلال.

ومن المقرر أن يعود همام الهمامي إلى صفوف نادي الاتحاد مع بداية الموسم المقبل، حيث يلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع الخلود لنهاية الموسم الجاري.