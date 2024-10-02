بديل هالاند المؤقت في برشلونة! .. لابورتا يجهز لـ"مفاجأة كامب نو الجديد" بالتعاقد مع نجم الهلال

برشلونة يلعب بعيدًا عن "كامب نو" منذ الموسم الماضي..

رسم جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2025؛ بالتزامن مع العودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

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ملعب برشلونة يخضع لعمليات إصلاح وتوسعة الآن؛ حيث من المقرر أن يعود إليه الفريق الأول لكرة القدم، أواخر العام الحالي أو في بدايات 2025، وبحضور جماهيري يتراوح بين 50 إلى 60% من سعة المدرجات، على أن يصبح "سبوتيفاي كامب نو" جاهزًا بكامل العدد 100%، صيف عام 2026.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأربعاء، يُعتبر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ الهدف الكبير للابورتا، في سوق الانتقالات.

لكن.. الصحيفة كشفت عن أن جوان لابورتا، يعلم أنه لن يستطيع التعاقد مع هالاند - حاليًا -، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به ناديه؛ لذلك.. وضع المهاجم النرويجي، هدفًا رئيسيًا على المدى المتوسط.

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وأعلنت الصحيفة أن رئيس برشلونة، اختار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كـ"خطة بديلة" عن هالاند، على المدى القريب.

وأشارت إلى أن لابورتا يريد نيمار كـ"قنبلة إعلامية"، بمناسبة العودة إلى ملعب برشلونة بعد التجديد؛ حيث يخطط للتفاوض معه في شهر يناير القادم، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع الهلال، على أن ينضم "مجانًا" إلى الفريق الكتالوني، عقب مشاركته مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية صيف 2025.

وأكدت الصحيفة أن نيمار لن يُمانع في العودة إلى برشلونة مجددًا؛ خاصة أنه يريد أن يلعب لمدة موسم رياضي واحد - على الأقل - على أعلى مستوى؛ ليكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب البرازيل، في كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 32 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017؛ مسجلًا 105 أهداف وصانعًا 76 آخرين، خلال 186 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.