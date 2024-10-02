على خطى نجم الهلال .. نواف العقيدي يتحرك للتخلص من إصابته!

حارس النصر سيسير على خطى نجم الهلال

تحرك نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، من أجل التخلص من الإصابة التي يُعاني منها وجعلته بعيدًا عن المشاركة مع فريقه الفترة الماضية، وذلك على خطى محمد العويس حارس الهلال.

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وكان العويس يُعاني من إصابة في الظهر، الأمر الذي دفعه لإجراء جراحة في ديسمبر 2023، ليعود بعدها إلى الملاعب ويُشارك مع فريقه والمنتخب السعودي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن العقيدي سيجرى كشفًا طبيًا دقيقًا على إصابته في الظهر يوم الخميس المقبل، لدى أحد المراكز المتخصصة في مدينة بوردو الفرنسية.

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وأضافت الصحيفة أن العقيدي سيُجري الكشف لدى الفريق الطبي الذي أجرى عملية الظهر لحارس الهلال محمد العويس، بعد الآلام التي كان يُعاني منها في الظهر أيضًا الموسم الماضي.

ويُريد العقيدي التخلص من الآلام التي يُعاني منها حاليًا، للعودة للمشاركة مع تدريبات النصر الجماعية، ومن ثم التواجد في قائمة الفريق بالمباريات، إذ يغيب منذ بداية الموسم الجاري رغم مشاركته في مرحلة الإعداد بصورة طبيعية.