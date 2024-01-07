أخبار الهلال اليوم | الشباب يقترب من الجوهرة، ونقطة تفوق رونالدو على ميتروفيتش

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 يناير 2024.

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الشباب يقترب من الجوهرة أفاد الصحفي أحمد العجلان أن نادي الشباب أصبح قريبًا جدًا من التعاقد مع مصعب الجوير لاعب وسط الهلال الذي يُعد جوهرة شباب النادي وأحد أبرز منتجات الفئات السنية.

العجلان أوضح عبر منصة إكس أن المفاوضات متقدمة جدًا بين الناديين حل انتقال اللاعب الشاب بالإعارة.

الشباب تفوق على عدة أندية كانت قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع الجوير على رأسها الأهلي.