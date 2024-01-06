إعلامي سعودي: صلاح لا يريد الهلال.. وهذا سبب فشل انتقاله للاتحاد

"لن يأتي ولو على حساب الأعضاء الذهبيين!"

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طرح الإعلامي السعودي عدنان جستنيه، نقاشًا حول صفقة انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى أحد عمالقة الدوري السعودي.

ونفى عدنان وجود أي رغبة لدى قائد منتخب مصر، في الانضمام إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أنه كان يريد الانتقال في الصيف الماضي إلى الاتحاد ولم تتم.

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وقال عدنان جستنيه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا): "محمد صلاح باقي في ناديه ولا صحة للأخبار المتداولة عن انتقاله لنادي الهلال بالفترة الشتوية ولو على حساب الأعضاء الذهبيين".

وأضاف: "لا توجد عنده (صلاح) الرغبة، إنما كانت رغبته الحقيقة اللعب لنادي الاتحاد فقط لولا وقوف لجنة ضد الرغبة المشتركة بين النادي واللاعب والتي مازال إلى يومنا هذا (مجهول مسبباتها) وإن تعددت أسبابها وخيبة أمل حول نادٍ يمثل الكرة السعودية في بطولة كأس العالم لم يحظ بالدعم المرجو".

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وتسعى إدارة الهلال في الوقت الحالي وراء ضم جناح جديد للفريق على مستوى عالٍ، في ظل الإصابة التي أنهت موسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وكان آخر تحركات الزعيم محاولة ضم مواطنه رافينيا من برشلونة، وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت".

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