رغم العرض الجنوني .. الهلال يُقدم عرضًا مُغريًا لخطف هدف النصر

الهلال يُريد خطف هدف النصر خلال شتاء 2024

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رفض نادي الهلال أن يقف متفرجًا على تحركات غريمه النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليقدم عرضًا مُغريًا يفوق عرض العالمي، من أجل خطف أحد أهدافه!

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وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا إلى نادي الشباب يفوق عرض النصر، من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن الهلال عرض مبلغ مالي يفوق عرض نادي النصر، بالإضافة إلى 3 لاعبين ضمن الصفقة.

ولكن إدارة نادي الشباب رفضت العرض المقدم من نادي الهلال بشكل نهائي وعدم فتح ملف رحيل متعب الحربي، وتمسكت باستمراره في صفوفها.

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وكان نادي النصر قد قدم بعرض مغر للغاية لنظيره الشباب، بانتقال الإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى 40 مليون ريال سعودي.

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