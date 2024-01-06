"ورقة رابحة للبارسا".. الهلال يغري برشلونة للفوز بصفقة برازيلية

موافقة مبدئية لكن بشرط!

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أجرت إدارة نادي الهلال السعودي، اتصالات مع نظيرتها في برشلونة، للاستفسار عن إمكانية ضم أحد لاعبي الفريق الكتالوني في الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الهلال السعودي تواصل مع برشلونة للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا.

وأوضحت أن برشلونة منفتح على بيع رافينيا للهلال، خصوصًا أن النادي السعودي سيقدم عرضًا ضخمًا لضمه، لكنه لا يستطيع فعل ذلك في الميركاتو الشتوي الجاري، بسبب استحالة ضم لاعبين جدد في الفترة الحالية.

ويعاني برشلونة من أزمة مادية خانقة، لذلك سيكون بيع رافينيا بمثابة طوق نجاة له في الصيف من أجل رفع سقف الرواتب والبحث عن لاعبين جدد.

وأشارت "سبورت"، إلى أن رافينيا يتمتع بالثقة المطلقة من الإدارة الرياضية لبرشلونة والجهاز الفني بقيادة تشافي، حيث حجز مكانًا أساسيًا بالتشكيلة، باستثناء الأسابيع التي قضاها في الإصابة، ومن المتوقع أن يعود لمركز الجناح الأيمن، لأنه يتقدم في خيارات تشافي بفارق كبير، على كل على فيران توريس أو لامين يامال.

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ويدرك برشلونة أن رافينيا هو أحد اللاعبين الذين سيكون لهم رواجًا في الصيف المقبل، حيث سبق وحاول الهلال ضمه في أغسطس الماضي وكذلك سعى نيوكاسل للفوز بخدماته، لذلك يحتفظ به البارسا كورقة رابحة في نهاية الموسم.

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