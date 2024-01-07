صفقة تبادلية سعودية .. الشباب يقترب من "حلم" الهلال القديم

الهلال حاول كثيرًا تحويل الحلم إلى واقع ولكن!

SHAHID

بات الشباب قريبًا جدًا من التعاقد مع نجم الاتفاق الذي كان لفترة طويلة أحد أهداف الهلال المحلية، وذلك في إطار سعي الإدارة لدعم الصفوف خلال يناير الجاري لإنقاذ الفريق من محنته.

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الشباب يعيش موسمًا كارثيًا في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 21 نقطة فقط، ولا يبتعد عن مناطق الهبوط سوى بـ4 نقاط، ولذا تتحرك الإدارة في أكثر من اتجاه لتحسين جودة الفريق.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن الشباب اقترب كثيرًا من ضم محمد الكويكبي الذي كان لفترة طويلة بمثابة الحلم للهلال، وقد حاول النادي ضمه مرارًا ولكن كل عروضه قوبلت بالرفض من الاتفاق.

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الصحيفة أوضحت أن الشباب اتفق على كل شيء مع اللاعب السعودي، والذي سيُوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم، وتقدم النادي العاصمي بعرضه لضم الكويكبي ولم يرفض الشباب الأمر لكنه طلب الحصول في المقابل على الظهير الأيسر الشاب حسين الصبياني الذي يحظى بإعجاب المدرب ستيفن جيرارد ويُعد أحد أهم عناصر المنتخب الأولمبي السعودي.

الرياضية أكدت أن الصفقة في طريقها للنهاية السعيدة، مشيرة إلى أنها قد تتضمن أسماءً أخرى بخلاف الكويكبي والصبياني، علمًا أن عقد الأول مع النواخذة ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسيدخل الفترة الحرة في عقده يوم 28 يناير الجاري.

SHAHID