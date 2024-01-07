"رونالدو يتفوق على ميتروفيتش في هذا الأمور فقط!"

تعرف على الفارق بين الثنائي الذي يتنافس على لقب هداف دوري روشن السعودي

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كشف الإعلامي الرياضي محمد الصدعان عن الأمور التي يتفوق فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، على النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.

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ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على ميتروفيتش ملاحقه بفارق 3 أهداف.

وقال الصدعان خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا": "رونالدو يتفوق على ميتروفيتش في اللعب خارج الصندوق، بصناعة اللعب والكرات الثابتة، بجانب تأثيره على غرفة الملابس".

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن مسالة صناعة اللعب في الهلال والنصر، هي التي تحدد الفارق بين جودة ونوعية اللاعبين".

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واختتم الصدعان تصريحاته مشددًا على أنه لن تمر على دوري روشن السعودي صفقة مثل كريستيانو رونالدو.

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