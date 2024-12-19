أخبار الهلال اليوم | الزعيم يورط العين .. والشباب يوضح حقيقة مستحقات صفقة متعب الحربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024.

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مفاجأة | "من بينها أندية الشركات" .. 6 أجانب يفسخون عقودهم مع الفرق السعودية دفعة واحدة!

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن رحيل عددٍ كبير من اللاعبين والمدربين "الأجانب"، عن الأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | سافيتش يُرضي فضول الجمهور .. الهلال يُوزع هدايا جميلة على نجومه

نشر حساب الهلال الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر خلاله توزيع هدايا جميلة على نجوم الفريق المحليين والأجانب. "اقرأ التفاصيل"

ليس الاتحاد والأهلي فقط .. 5 أندية سعودية تتنافس على ماركوس راشفورد وهذا موقف اللاعب!

أصبح ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حديث الشارع الرياضي العالمي حاليًا؛ بعد إعلان رغبته في "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"عقوبة غريبة من نوعها" على الأهلي .. والهلال يورط العين أمام الاتحاد الآسيوي بسبب "النعال"!

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بتوقيع العقوبة على النادي الأهلي، بعد ما شهدته مباراة الراقي ضد الشرطة العراقي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"

"إنه نيمار الجديد!" .. رسالة تحذير إلى فينيسيوس جونيور: نجم الهلال "قدوة خاطئة"

من المعروف علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساحر ريال مدريد فينيسيوس جونيور. "اقرأ التفاصيل"

"نيمار أيقونة وبنهزيمة وجوده مثل عدمه في الاتحاد".. مطالبات ببقاء نجم الهلال وسخرية جديدة من كريم بنزيما

معظم الهلاليين يطالبون بـ"الاستغناء" عن نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في الوقت الذي أصبح فيه كريم بنزيما يحظى بتأييد الاتحاديين، بعد تطور مستواه الملحوظ، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

بعد الجدل بشأن عدم تسديد الهلال لقيمة صفقة متعب الحربي .. الشباب يحسم الأمور

رد نادي الشباب على الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية، بشأن عدم تسديد نادي الهلال لقيمة صفقة متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق الليوث. "اقرأ التفاصيل"

لأسباب تتعلق برونالدو ونيمار .. وليد الفراج يقلل حظوظ النصر والهلال من التعاقدات الكبرى في الشتوية!

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن توقعاته بعدم إبرام ناديي النصر والهلال، لتعاقدات عالمية، خلال موسم الميركاتو الشتوي، والذي ينطلق في دوري روشن، خلال الفترة بين 1-31 يناير 2025. "اقرأ التفاصيل"

بعد أخبار العروض التركية والإيطالية .. وكلاء خاليدو كوليبالي يوضحون الصورة

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تلقي النجم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال، عروضًا من تركيا وإيطاليا، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

قبل مواجهة كلاسيكو كأس الملك .. الهلال يتلقى خبرًا سارًا بشأن أحد نجومه

يستعد نادي الهلال خلال الوقت الحالي، لمواجهة نظيره الاتحاد في الكلاسيكو، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية. "اقرأ التفاصيل"

"قال لي هذا أقذر نادٍ" .. مسؤول الهلال السابق يكشف كواليس صورته المثيرة للجدل مع جويدو فينجا

كشف الأمير نواف بن محمد، المشرف السابق بنادي الهلال، عن كواليس الصورة التي جمعته بالإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بالنصر، والتي لاقت ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. "اقرأ التفاصيل"

قبل دخوله الفترة الحرة .. إدارة الهلال تحسم موقفها من تمديد عقد سالم الدوسري

حسمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، موقفها من تمديد عقد النجم سالم الدوسري جناح وقائد الفريق، بعد اقترابه من الدخول في الفترة الحرة. "اقرأ التفاصيل"

طفح الكيل .. رئيس لاس بالماس يُوضح حقيقة مفاوضات الهلال لضم موريلو

كشف ميجيل أنخيل راميريز، رئيس نادي لاس بالماس، حقيقة المفاوضات مع الهلال السعودي حول نجم فريقه، ألبرتو موليرو، والذي ارتبط كذلك بعدد من الأندية الأوروبية آخرها آرسنال. "اقرأ التفاصيل"

"التعاقد معه مجرد استعراض" .. الأمير نواف بن محمد يُحذر الهلال من ضم صلاح ويُطالب باستبدال هذا الأجنبي

حذر الأمير نواف بن محمد، المسؤول والمشرف السابق في الهلال، ناديه من التعاقد مع المصري محمد صلاح لدعم صفوف الفريق قبل خوض كأس العالم للأندية 2025 الصيف القادم. "اقرأ التفاصيل"

"لن يقبل بالوضع" .. الكشف عن موقف نيمار حال عدم قيده محليًا في الهلال

يعد موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال من فريقه خلال فترة القيد الثانية بالموسم، هو أكثر شيء يُسيطر على الجماهير الزرقاء، سواء بقيده محليًا، أو الإبقاء عليه للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"