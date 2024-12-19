طفح الكيل .. رئيس لاس بالماس يُوضح حقيقة مفاوضات الهلال لضم موريلو

الزعيم يُهدد لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم

كشف ميجيل أنخيل راميريز، رئيس نادي لاس بالماس، حقيقة المفاوضات مع الهلال السعودي حول نجم فريقه، ألبرتو موليرو، والذي ارتبط كذلك بعدد من الأندية الأوروبية آخرها آرسنال.

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النادي السعودي يسعى لدعم صفوفه بضم لاعب شاب جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد ارتبط منذ الصيف الماضي بالنجم الإسباني المرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2026 وتُقدر قيمته المالية بنحو 30 مليون يورو.

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رئيس النادي الإسباني طفح به الكيل كما يبدو من أخبار مفاوضات الهلال حول موريلو، إذ تحدث بنبرة دهشة وغضب واستياء عن ذلك الأمر خلال اجتماع عام للمساهمين في ناديه.

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صحيفة "Estadiodeportivo" نقلت عن الرئيس قوله خلال الاجتماع "لم يتحدث معنا أحد، لا اللاعب ولا وكيله، ولا نتحدث مع أي فريق خلال وسائل الإعلام. أنا مندهش من أن الإعلام يتوصل لتلك المعلومات ويكشف عنها قبل النادي".

راميريز في نفس الوقت لم ينف وجود عراقيل في تجديد عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا، إذ أكد وجود اتفاق مع خافي مونيوز لتجديد عقده، لكنه قال حين سُئل عن تجديد عقد موريلو "سنرى".